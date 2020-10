Giro d’Italia 2020, Nibali: “Positivo aver chiuso senza intoppi una tappa potenzialmente pericolosa” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) “È stata una tappa molto particolare e insidiosa, secondo le aspettative. Non semplice da interpretare, esigente, anche dal punto di vista della concentrazione. Soprattutto nel finale“. Queste le parole di Vincenzo Nibali al termine della quinta tappa del Giro d’Italia 2020, conclusasi a Camigliatello Silano (Cosenza). Il messinese si trova al momento in quinta posizione nella classifica generale, a circa un minuto dalla maglia rosa di Joao Almeida. “Come squadra abbiamo deciso di provare ad alzare il ritmo sull’ultima salita, poi abbiamo visto che non c’era terreno per una vera selezione” ha aggiunto Nibali. “Ho preferito fare la discesa in testa per precauzione, non sapevo quanto poteva essere pericoloso ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 ottobre 2020) “È stata unamolto particolare e insidiosa, secondo le aspettative. Non semplice da interpretare, esigente, anche dal punto di vista della concentrazione. Soprattutto nel finale“. Queste le parole di Vincenzoal termine della quintadeld’Italia, conclusasi a Camigliatello Silano (Co). Il messinese si trova al momento in quinta posizione nella classifica generale, a circa un minuto dalla maglia rosa di Joao Almeida. “Come squadra abbiamo deciso di provare ad alzare il ritmo sull’ultima salita, poi abbiamo visto che non c’era terreno per una vera selezione” ha aggiunto. “Ho preferito fare la discesa in testa per precauzione, non sapevo quanto poteva essere pericoloso ...

