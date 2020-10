‘Gf Vip 5’, Alfonso Signorini e Gabriele Parpiglia sulla discussa chiacchierata in albergo tra Adua Del Vesco e Tommaso Zorzi rivelano che… (Di mercoledì 7 ottobre 2020) E’ scontro aperto tra Adua Del Vesco e Tommaso Zorzi all’interno della Casa del Grande Fratello Vip da quando l’attrice ha confidato ad alcune sue compagne d’avventura che Massimiliano Morra sarebbe gay. Dichiarazioni prima fortemente smentite dalla giovane e poi confermate nei giorni a seguire, non tanto nel loro contenuto in sé però: Adua ha ammesso di aver usato quella parola nei confronti del suo “finto ex”, ma non ha rimarcato di considerarlo omosessuale. Cosa, tra l’altro, smentita a gran voce dallo stesso Massimiliano. Nella confusione che sta attraversando in questi giorni la Del Vesco, è subentrato Tommaso Zorzi: l’influencer non ha esitato un solo attimo a confermare ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 7 ottobre 2020) E’ scontro aperto traDelall’interno della Casa del Grande Fratello Vip da quando l’attrice ha confidato ad alcune sue compagne d’avventura che Massimiliano Morra sarebbe gay. Dichiarazioni prima fortemente smentite dalla giovane e poi confermate nei giorni a seguire, non tanto nel loro contenuto in sé però:ha ammesso di aver usato quella parola nei confronti del suo “finto ex”, ma non ha rimarcato di considerarlo omosessuale. Cosa, tra l’altro, smentita a gran voce dallo stesso Massimiliano. Nella confusione che sta attraversando in questi giorni la Del, è subentrato: l’influencer non ha esitato un solo attimo a confermare ...

