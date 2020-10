Furbetti del cartellino a Reggio Calabria | indagati 23 dipendenti pubblici

Leggi su dire

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) REGGIO CALABRIA – 23 avvisi di conclusione indagine sono stati notificati dalla guardia di finanza a Reggio Calabria a dipendenti pubblici dell'Azienda territoriale edilizia residenziale pubblica (Aterp), indagati dalla Procura reggina per truffa aggravata ai danni dell'ente di appartenenza. L'indagine, denominata "Senza tempo", e svolta dai finanzieri della Compagnia pronto Impiego del capoluogo reggino, è stata coordinata dal procuratore aggiunto della Repubblica di Reggio Calabria Gerardo Dominijanni, e dirette dal sostituto procuratore Andrea Sodani. L'attività investigativa, supportata da 45 giorni di riprese video per oltre 1.200 ore di registrazioni e da servizi di osservazione, pedinamento e controllo, ha consentito di smascherare la truffa ai danni dell'ente di appartenenza effettuata dai 23 dipendenti pubblici. Nello specifico, gli indagati, attestavano falsamente la propria presenza sul luogo di lavoro e si allontanavano arbitrariamente dal proprio ufficio per diverse ore. Attraverso tali stratagemmi, ciascun dipendente poteva rimodulare la propria giornata lavorativa assentandosi liberamente e a propria discrezione, per poter cosi' fruire di lunghe pause caffè nei diversi bar della città o per dedicarsi ai propri passatempo.