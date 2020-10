Federica Panicucci: Lacrime in Diretta a Mattino Cinque! (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Federica Panicucci, mentre parlava del delitto avvenuto a Lecce, si è emozionata fino alle Lacrime per via della brutalità del fatto accaduto. Ecco che cosa è successo durante la Diretta. Mattino Cinque è ormai tornato da un mese e tutti i giorni Federica Panicucci si occupa anche di importanti casi di cronaca. Più volte nell’ultimo periodo si è parlato del delitto di Lecce, ma la conduttrice, sottolineando l’atrocità del gesto, non è riuscita a trattenere le Lacrime proprio in Diretta. Ecco cosa è successo. Federica Panicucci: le Lacrime durante Mattino Cinque! Mentre trattava ... Leggi su gossipnews.tv (Di mercoledì 7 ottobre 2020), mentre parlava del delitto avvenuto a Lecce, si è emozionata fino alleper via della brutalità del fatto accaduto. Ecco che cosa è successo durante laCinque è ormai tornato da un mese e tutti i giornisi occupa anche di importanti casi di cronaca. Più volte nell’ultimo periodo si è parlato del delitto di Lecce, ma la conduttrice, sottolineando l’atrocità del gesto, non è riuscita a trattenere leproprio in. Ecco cosa è successo.: leduranteMentre trattava ...

Salvato64380064 : @fede_panicucci sig.ra federica buongiorno desidero farlesapere del mio progamma antingendio per montagne colline boschi ecc. - GossipItalia3 : Federica Panicucci Instagram, superlativa la foto in camerino: delizioso gioco di gambe #gossipitalianews - AleManca_ : Federica Panicucci una di noi #GFVIP #Mattino5 - PENUTISILVANA : RT @marioadinolfi: Ho avuto modo di parlare a Canale 5 ospite di Federica Panicucci della storia di Carlo, morto a 15 anni nel 2006 per leu… -