Falcomatà proclamato sindaco di Reggio Calabria | “Inizia il secondo tempo”

Leggi su dire

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) REGGIO CALABRIA – “Sono molto più emozionato rispetto al 2014: è stata una campagna elettorale molto dura, sofferta, per tutti. Per le nostre famiglie, per i candidati, per i cittadini”. Così il sindaco rieletto di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà oggi nel corso della cerimonia di proclamazione degli eletti in Consiglio comunale che si è svolta a Piazza Italia per consentire una piu’ sicura partecipazione.“Ringrazio tutti, sia chi ci ha dato fiducia, sia chi ha votato altre compagini politiche – ha aggiunto Falcomatà – ognuno è stato da stimolo costante per darci forza e farci vedere le cose che non andavano e che dovremmo modificare. Come ho detto, è la vittoria di Reggio Calabria, della consapevolezza, della maturità, dell’identità e del senso di appartenenza a questa città. Sento il peso di una forte responsabilità perché la sfida che ci aspetta riguarda il futuro della nostra città.È iniziato il secondo tempo – ha concluso il sindaco – e il meglio deve ancora avvenire”.FALCOMATÀ: “NUOVA GIUNTA COMPOSTA DA ELETTI ED ESTERNI”