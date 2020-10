Eva Grimaldi rompe il silenzio sulla storia con Gabriel Garko | “Lui aveva bisogno di me”

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Evaè tornata al centro del gossip per via di alcune dichiarazioni rilasciate in una nuova intervista, in cui ha parlato in vesti del tutto ineditepatinata lovestory avuta in passato con. In particolare Eva ha voluto comunicare che la sua lovestory con l’amato sex-symbol non è mai esistita e che fosse “finta”. I due attori di famose fiction Ares-film stanno facendo discutere, a seguito dell’insorgenza dell’Aresgate, il caso mediatico che vede protagonisti Adua Del Vesco e Massimiliano Morrascia di un loro dialogo choc in cui al Gf vip si sono dichiarati “vittime” di un “sistema”, legato all’Ares-film. Dal suo canto, che ha collaborato con i due gieffini vip in passato, ha ...