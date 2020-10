E’ stata partita vera agli Open di Francia (Di mercoledì 7 ottobre 2020) E ci saranno altre occasioni per Jannik, ma quella di ieri è stata partita vera. Sinner perde contro Rafael Nadal, si ma come? Ha giocato alla pari, anzi il primo set li ha comandato. La prima di una lunga serie di sfide al vertice Si vede chiaramente: Sinner ha già fatto il grande salto nel tennis mondiale. Ieri sera contro Nadal è stata partita vera, che ci ha regalato forti emozioni e certezza sul futuro. Sinner il salto lo fa nel modo più bello (7-6, 6-4, 6-1 il risultato), pieno di conferme, perché è già di una realtà e non di una promessa che si sta parlando. È stata partita vera e lo sa anche Nadal Dopo questo match è ancora più chiaro a ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 7 ottobre 2020) E ci saranno altre occasioni per Jannik, ma quella di ieri è. Sinner perde contro Rafael Nadal, si ma come? Ha giocato alla pari, anzi il primo set li ha comandato. La prima di una lunga serie di sfide al vertice Si vede chiaramente: Sinner ha già fatto il grande salto nel tennis mondiale. Ieri sera contro Nadal è, che ci ha regalato forti emozioni e certezza sul futuro. Sinner il salto lo fa nel modo più bello (7-6, 6-4, 6-1 il risultato), pieno di conferme, perché è già di una realtà e non di una promessa che si sta parlando. Èe lo sa anche Nadal Dopo questo match è ancora più chiaro a ...

Agenzia_Ansa : Alice #Brugnoli l'italiana partita per la #Siria per unirsi alla #jihad è stata arrestata dai #carabinieri del #Ros… - capuanogio : Non è stata una partita. È stato un romanzo. Bentornato al #Milan in Europa - Inter_TV : 5?? | CINQUINA #BeneventoInter è stata una partita ____________ ?? - CE1897 : @Potito40709597 In teoria, se dessero la vittoria a tavolino, dovrebbe poter giocare perché la partita è come se ci… - gloriapoch72 : @Mr_Mrk1 @goba60 @massimozampini Parla di folklore, quelli che per una partita che anche in Australia sapevano che… -