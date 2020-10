Disabile positiva al coronavirus violentata in una struttura (Di mercoledì 7 ottobre 2020) . La Procura di Enna ha aperto un’indagine. ENNA – specializzata. Secondo quanto riferito dall’Ansa, l’episodio sarebbe avvenuto durante il lockdown ad Oasi Troina, in provincia di Enna. La donna ora aspetta un bambino, con la gravidanza che risalirebbe ad aprile. E’ stata aperta un’indagine per cercare di ricostruire meglio la dinamica di questa vicenda. Gli inquirenti stanno ascoltando medici, infermieri, personale della struttura per risalire all’identità della persona. Disabile violentata quando era positiva al coronavirus L’inchiesta è stata aperta nelle scorse settimane, dopo la conferma della gravidanza della Disabile. La violenza, secondo quanto riferito dall’Ansa, risalirebbe nel periodo di aprile. ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 7 ottobre 2020) . La Procura di Enna ha aperto un’indagine. ENNA – specializzata. Secondo quanto riferito dall’Ansa, l’episodio sarebbe avvenuto durante il lockdown ad Oasi Troina, in provincia di Enna. La donna ora aspetta un bambino, con la gravidanza che risalirebbe ad aprile. E’ stata aperta un’indagine per cercare di ricostruire meglio la dinamica di questa vicenda. Gli inquirenti stanno ascoltando medici, infermieri, personale dellaper risalire all’identità della persona.quando eraalL’inchiesta è stata aperta nelle scorse settimane, dopo la conferma della gravidanza della. La violenza, secondo quanto riferito dall’Ansa, risalirebbe nel periodo di aprile. ...

