Di Biagio avvisa Chiesa | “Alla Juventus non potrà sbagliare CR7 sarà un esempio”

Leggi su itasportpress

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Intervistato da Tuttosport Luigi Gigi Di, ex ct dell'Italia U21 ed ex anche della Spal, ha parlato in modo particolare di Federicoe del suo trasferimento dalla Fiorentina alla. Il mister è stato colui che aveva fatto esordire il giovane esterno con la squadra degli azzurrini.alla: parla Dicaption id="attachment 1032941" align="alignnone" width="375"(twitter)/caption"Federico è un ragazzo eccezionale, bravo e rispettoso, si è inserito benissimo in azzurro e non avrà problemi nemmeno ad entrare nel gruppo bianconero", ha detto Di. "Conosce già bene i vari giocatori nazionali della Juve e poi ha un allenatore talmente intelligente come ...