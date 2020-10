Deulofeu non sta nella pelle: «Udinese, ci vediamo in campo» (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Primo tweet per il nuovo acquisto dell’Udinese. L’esterno offensivo Gerard Deulofeu, arrivato dal Watford (altra società della famiglia Pozzo) ha espresso sui social di riferimento la sua soddisfazione per la nuova avventura. «Pronto per cominciare, Udinese! Bella opportunità! Ci vediamo presto in campo!» ha scritto sul profilo Foto: Twitter Deulofeu L'articolo Deulofeu non sta nella pelle: «Udinese, ci vediamo in campo» proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Primo tweet per il nuovo acquisto dell’. L’esterno offensivo Gerard, arrivato dal Watford (altra società della famiglia Pozzo) ha espresso sui social di riferimento la sua soddisfazione per la nuova avventura. «Pronto per cominciare,! Bella opportunità! Cipresto in!» ha scritto sul profilo Foto: TwitterL'articolonon sta: «, ciin» proviene da Alfredo Pedullà.

