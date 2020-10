Davide gelosia incontrollata | Falò di controllo a Temptation Island (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Davide non riesce più a controllare la sua gelosia nel vedere Serena sempre più coinvolta e vicina al tentatore all’interno del villaggio delle fidanzate. Proprio per questo, dopo aver chiamato Alessia Marcuzzi, decide di richiedere il falò di confronto anticipato senza aspettare i ventuno giorni canonici del reality. Davanti al falò di confronto Davide aspetta così per diverso tempo la sua fidanzata che, decide di farlo attendere mettendo così ancora una volta la sua storia in bilico. Cosa succederà al confronto finale? Davide gelosia incontrollata Non è riuscito ad aspettare i ventuno lunghi giorni all’interno del villaggio dei fidanzati e decide una volta per tutte di richiedere il falò di confronto ... Leggi su giornal (Di mercoledì 7 ottobre 2020)non riesce più a controllare la suanel vedere Serena sempre più coinvolta e vicina al tentatore all’interno del villaggio delle fidanzate. Proprio per questo, dopo aver chiamato Alessia Marcuzzi, decide di richiedere il falò di confronto anticipato senza aspettare i ventuno giorni canonici del reality. Davanti al falò di confrontoaspetta così per diverso tempo la sua fidanzata che, decide di farlo attendere mettendo così ancora una volta la sua storia in bilico. Cosa succederà al confronto finale?Non è riuscito ad aspettare i ventuno lunghi giorni all’interno del villaggio dei fidanzati e decide una volta per tutte di richiedere il falò di confronto ...

yellowolf_ : Con Davide e Serena questo programma ha toccato il fondo Ciò che abbiamo visto non è bello, non è divertente o tras… - _Marjuh : #TemptationIsland assolutamente non ho intenzione di giustificare Davide perché ê una persona che ha un problema e… - Bengel483 : Davide non cambia i ragazzi con quel tipo di gelosia non riescono perché è innata mi dispiace per Serena! #temptationisland - marcamoly : Davide e Serena al falò di confronto che si preannuncia pesante: 'Vivo per Serena' ha dichiarato Davide che però ne… - umbethechef : Adoro la.supercazzola della @lapinella sulla gelosia di Davide #TempationIsland -