David Lynch tornerebbe subito sul set se non ci fosse il lockdown

Il regista David Lynch ha confessato che se non fosse per il lockdown sarebbe già al lavoro su un set, o per un film o per qualche progetto continuativo: 'Amo l'isolamento'. David Lynch confessa di stare bene in isolamento a causa della pandemia di COVID-19, ma ha anche ammesso che se non fosse per questo blocco mondiale sarebbe già su un set a lavorare a qualche nuovo progetto, che sia un film o una serie tv. Il regista è stato intervistato dai gestori del canale Youtube PCS Literary Magazine e ha raccontato della sua vita durante la pandemia. David Lynch, infatti, ha affermato di stare bene ma ha anche ammesso che se fosse tutto normale sarebbe già su un nuovo set:"Non ne sono certo, ma ...

La scorsa estate David Lynch aveva fatto un'allusione a un suo progetto, cinematografico o televisivo, in fase di sviluppo, dichiarando in un'intervista: "Potrebbe esserci qualcosa in arrivo che ...

