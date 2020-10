Dalla riforma fiscale allo statuto delle imprese | al restyling degli ammortizzatori sociali | ddl collegati alla manovra ad ampio spettro

Leggi su ilsole24ore

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) I disegni di leggedi finanza pubblica sono dei provvedimenti ad hoc il cui obiettivo è realizzare in concreto quanto è dispostolegge di Bilancio. In base alle regole di contabilità attualmente in vigore, i testi dei provvedimenti devono essere sottoposti dal Governo all’esameCamere entro il 15 novembre