Crotone, ecco Siligardi: "Carico per questa nuova avventura" (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Crotone - " Sono molto contento di essere qui e sono pronto, motivato e Carico per questa avventura, dove spero di dare una mano alla squadra per raggiungere la salvezza ". Così il neo acquisto del ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 7 ottobre 2020)- " Sono molto contento di essere qui e sono pronto, motivato eper, dove spero di dare una mano alla squadra per raggiungere la salvezza ". Così il neo acquisto del ...

sportli26181512 : Crotone, ecco Siligardi: 'Carico per questa nuova avventura': L'ultimo acquisto rossoblù: 'Voglio riscattare la sco… - infoitinterno : Ballottaggi in Calabria, da Reggio a Crotone: ecco i risultati comune per comune - Resenzatrono : @tcarapezza @tattabo10 @saveriocamba ecco la bolla !! giocatori del crotone non ci stanno!!! quelli del parma lanc… - sscalcionapoli1 : Napoli, ecco Bakayoko, restano Milik, Llorente e Malcuit, Ounas al Cagliari, Luperto a Crotone #calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Crotone ecco Crotone, ecco Siligardi: "Carico per questa nuova avventura" Corriere dello Sport.it Ballottaggi in Calabria, da Reggio a Crotone: ecco i risultati comune per comune

Già al lavoro per creare velocemente le nuove squadre di governo in città e regioni e per le amministrative della prossima primavera“, conclude. E’ quanto afferma il leader della… Leggi ...

Giro d’Italia tra curiosità e strade chiuse, ecco come muoversi in città

Personale polizia municipale tutto in servizio. Un riepilogo delle variazioni al traffico per la giornata di oggi ...

Già al lavoro per creare velocemente le nuove squadre di governo in città e regioni e per le amministrative della prossima primavera“, conclude. E’ quanto afferma il leader della… Leggi ...Personale polizia municipale tutto in servizio. Un riepilogo delle variazioni al traffico per la giornata di oggi ...