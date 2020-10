Contratto metalmeccanici, Re David (Fiom): “Posizione Federmeccanica inaccettabile, rifiuta l’aumento del minimo salariale” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) “All’incontro di oggi programmato sulla parte economica e sul salario per il rinnovo del Ccnl dei metalmeccanici, Federmeccanica ha dichiarato con chiarezza che non prevede alcun aumento salariale che vada oltre l’adeguamento all’inflazione. La posizione di Federmeccanica è inaccettabile, perché di fatto rigetta gli elementi fondamentali della piattaforma, a partire dalla richiesta dell’aumento salariale sui minimi”, così Francesca Re David, segretaria generale Fiom-Cgil, spiegando la situazione che ha portato a uno stop nelle trattative con Federmeccanica per il rinnovo del Contratto dei metalmeccanici. La sindacalista sottolinea poi che, a fronte della decisione di agitazione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) “All’incontro di oggi programmato sulla parte economica e sul salario per il rinnovo del Ccnl deiha dichiarato con chiarezza che non prevede alcun aumento salariale che vada oltre l’adeguamento all’inflazione. La posizione di, perché di fatto rigetta gli elementi fondamentali della piattaforma, a partire dalla richiesta dell’aumento salariale sui minimi”, così Francesca Re, segretaria generale-Cgil, spiegando la situazione che ha portato a uno stop nelle trattative conper il rinnovo deldei. La sindacalista sottolinea poi che, a fronte della decisione di agitazione ...

