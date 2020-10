Barbara Palombelli giovanissima a Non è La Rai | Eccola intervistata da Ambra

Leggi su meteoweek

(Di mercoledì 7 ottobre 2020)è una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano. Adesso è al timone della conduzione di Forum, ma in passato si è occupata di tanto altro. A breve spegnerà 66 candeline e molti hanno colto l’occasione per ricordare una delle sue prime interviste. Una di queste è quella fatta daAngiolini nello … L'articoloa Non è La Raidaproviene da www.meteoweek.com.