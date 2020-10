Barbara d’Urso commenta sui social la presunta finta aggressione omofoba dell’ex di Zorzi (Di giovedì 8 ottobre 2020) Soleil Sorge e Alberto De Pisis ieri hanno accusato l’ex fidanzato di Tommaso Zorzi di aver inscenato un’aggressione omofoba e di essersi procurato dei lividi colpendosi il volto con un surgelato. I due ospiti di Barbara d’Urso hanno parlato di alcuni messaggi che proverebbero la loro versione. Per adesso l’ex di Zorzi non ha commentato la vicenda, ma ha chiuso la sezione commenti sul suo profilo Instagram, probabilmente perché stava ricevendo molte critiche dopo la messa in onda della puntata di Pomeriggio 5. Poche ore fa la conduttrice di Domenica Live ha commentato su Twitter quanto successo nella sua trasmissione: “Io non ci voglio ancora credere… Da sempre lotto per chi DAVVERO è vittima di aggressioni ... Leggi su biccy (Di giovedì 8 ottobre 2020) Soleil Sorge e Alberto De Pisis ieri hanno accusato l’ex fidanzato di Tommasodi aver inscenato un’e di essersi procurato dei lividi colpendosi il volto con un surgelato. I due ospiti did’Urso hanno parlato di alcuni messaggi che proverebbero la loro versione. Per adesso l’ex dinon hato la vicenda, ma ha chiuso la sezione commenti sul suo profilo Instagram, probabilmente perché stava ricevendo molte critiche dopo la messa in onda della puntata di Pomeriggio 5. Poche ore fa la conduttrice di Domenica Live hato su Twitter quanto successo nella sua trasmissione: “Io non ci voglio ancora credere… Da sempre lotto per chi DAVVERO è vittima di aggressioni ...

