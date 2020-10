Ballando con le Stelle 2020: Samuel Peron è guarito e ballerà con Milly Carlucci (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Samuel Peron Incubo finito per Samuel Peron. Il ballerino è infatti finalmente guarito dal Coronavirus, motivo per cui potrà tornare a Ballando con le Stelle 2020 già da sabato 17 ottobre 2020, giorno in cui andrà in onda la quinta puntata. Il maestro non sarà però in pista con Rosalinda Celentano, affiancata a Tinna Hoffmann in attesa della sua guarigione, ma si calerà nei panni di ballerino per una notte al fianco di Milly Carlucci, la padrona di casa del talent show di Rai 1. A dare l’annuncio è stata Eleonora Daniele, nel corso della diretta odierna di Storie Italiane nella quale era presente, in collegamento, lo stesso ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 7 ottobre 2020)Incubo finito per. Il ballerino è infatti finalmentedal Coronavirus, motivo per cui potrà tornare acon legià da sabato 17 ottobre, giorno in cui andrà in onda la quinta puntata. Il maestro non sarà però in pista con Rosalinda Celentano, affiancata a Tinna Hoffmann in attesa della sua guarigione, ma si calerà nei panni di ballerino per una notte al fianco di, la padrona di casa del talent show di Rai 1. A dare l’annuncio è stata Eleonora Daniele, nel corso della diretta odierna di Storie Italiane nella quale era presente, in collegamento, lo stesso ...

