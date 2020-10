Zingaretti dice no al doppio ruolo: “Non sarò ministro” (Di martedì 6 ottobre 2020) Zingaretti esclude il suo ingresso nel governo: “Non sarò ministro. Ho onorato un doppio impegno, avverto la fatica del doppio ruolo” “Non sono assolutamente in campo per una figura di ministro. Sono contento del risultato politico del Pd e sono contento di aver ridato all’Italia un grande attore del riformismo italiano, un partito presente in… L'articolo Zingaretti dice no al doppio ruolo: “Non sarò ministro” Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 6 ottobre 2020)esclude il suo ingresso nel governo: “Non sarò ministro. Ho onorato unimpegno, avverto la fatica del” “Non sono assolutamente in campo per una figura di ministro. Sono contento del risultato politico del Pd e sono contento di aver ridato all’Italia un grande attore del riformismo italiano, un partito presente in… L'articolono al: “Non sarò ministro” Corriere Nazionale.

