Ultimo festeggia 3 anni di Pianeti con un video commovente dallo Stadio Olimpico di Roma

(Di martedì 6 ottobre 2020)dioggi, martedì 6 ottobre 2020. Era il 2017 quando quel brano e quell’album vedevano la luce e oggi entrambi compiono 3. 3di successi e di grandi emozioni per, 3di hit e di dischi d’oro e di platino con 2 partecipazioni al Festival di Sanremo – un trionfo nella categoria delle Nuove Proposte con Il Ballo Delle Incertezze e una medaglia d’argento nella categoria dei Campioni con I Tuoi Particolari. Ma soprattutto grandi concerti in location degne di nota. I palazzetti ben presto non sono bastati più a contenere l’affetto dei suoi fan:si è spostato già negli stadi e con una manciata didi ...

bisagnino : Avete presente quegli incontri di wrestling dove il buono mette al tappeto il cattivo ma, mentre il primo festeggia… - Federic45827087 : @mau_vandelli CIAO MAURIZIO,LUCIO ERA COSI' LEGATO A QUESTA CANZONE CHE FESTEGGIA OGGI,CHE IL 29 SETTEMBRE 1994 HA… - forestale82 : RT @GiuliaCortese1: #Renzi festeggia la vittoria del SI al #referendum. Poi si è ricordato che quest'ultimo non era il suo. -

Ultime Notizie dalla rete : Ultimo festeggia

OptiMagazine

Roma,, 6 ott. (Adnkronos) - "Non c'è nulla da festeggiare". Il presidente di turno, Ettore Rosato, ha ripreso così l'opposizione che in aula ha 'festeggiato' la mancanza di numero legale sul voto dell ...(Adnkronos) - "Non c'è nulla da festeggiare". Il presidente di turno ... lo abbiamo già fatto presente nel corso dell'ultima capigruppo, non possiamo continuare come se nulla fosse sull'andamento dei ...