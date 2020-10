Ultime Notizie Roma del 06-10-2020 ore 09:10 (Di martedì 6 ottobre 2020) Romadailynews radiogiornale ritrovate l’ascolto della redazione Buongiorno Gabriella Luigi in studio la conferma di tutte le misure anti contagio finora previste l’introduzione dell’obbligo delle mascherine all’aperto e la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio per ora nessuna nuova stretta alle attività Questo è il nuovo il decreto che verrà presentato quest’oggi da speranza in parlamento e dovrebbe avere una durata di 30 giorni previsto anche un nuovo confronto quest’oggi con gli enti locali sulle misure e l’amministrazione intanto nega che sia stata la ripartenza della scuola ad alzare il contagiri studenti positivi sono lo 0,0 21% del tuo file presidente statunitense Donald Trump è dimesso dall’ospedale e rientro alla Casa Bianca e si toglie subito la mascherina con prudenza Ma ... Leggi su romadailynews (Di martedì 6 ottobre 2020)dailynews radiogiornale ritrovate l’ascolto della redazione Buongiorno Gabriella Luigi in studio la conferma di tutte le misure anti contagio finora previste l’introduzione dell’obbligo delle mascherine all’aperto e la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio per ora nessuna nuova stretta alle attività Questo è il nuovo il decreto che verrà presentato quest’oggi da speranza in parlamento e dovrebbe avere una durata di 30 giorni previsto anche un nuovo confronto quest’oggi con gli enti locali sulle misure e l’amministrazione intanto nega che sia stata la ripartenza della scuola ad alzare il contagiri studenti positivi sono lo 0,0 21% del tuo file presidente statunitense Donald Trump è dimesso dall’ospedale e rientro alla Casa Bianca e si toglie subito la mascherina con prudenza Ma ...

