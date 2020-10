'Temptation Island', Serena incontrerà Davide al falò? (Di martedì 6 ottobre 2020) La quarta puntata di ' Temptation Island ' si annuncia ricca di colpi di scena. Si avvicina infatti la fine del viaggio, le coppie protagoniste del docu-reality hanno raggiunto nuove consapevolezze e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 6 ottobre 2020) La quarta puntata di '' si annuncia ricca di colpi di scena. Si avvicina infatti la fine del viaggio, le coppie protagoniste del docu-reality hanno raggiunto nuove consapevolezze e ...

SpettacoliNEWS : #TemptationIsland: quarto appuntamento mercoledì 7 ottobre, in prima serata su Canale 5 - tpwkjade : comunque oppini che si attacca a un tvb piuttosto che a un ti voglio bene sembra quello che a temptation island dis… - Laprinci_ : @magmamoiselle @PBurattini Un pò come fare zapping tra temptation island e superquarck ?? - Mauxa : #TEMPTATIONISLAND anticipazioni, chi sono le coppie protagoniste al falò della quarta puntata - giusyoni : @leren7 Io non li guardo. Però il GF e Temptation island si perché mi piacciono le dinamiche relazionali e il twitt… -