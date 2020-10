Tagadà, ecco perché non è andato in onda: “Controlli sanitari” (Di martedì 6 ottobre 2020) I telespettatori che alle 14.20 di oggi si sono sintonizzati su La7 per vedere “Tagadà” sono rimasti delusi. Il talk show condotto da Tiziana Panella non è andato in onda, al suo posto spazio all’ennesima riproposizione del film “Il Socio”. La puntata di oggi è dunque stata cancellata e il motivo è da ricercare nel protocollo anti-Covid. La notizia è stata comunicata ufficialmente dall’account twitter di La7: “Al fine di permettere i dovuti controlli sanitari oggi – martedì 6 ottobre 2020 – La7 ha deciso, a scopo precauzionale, di non mandare in onda il consueto appuntamento con Tagadà di Tiziana Panella.” Al fine di permettere i dovuti controlli sanitari oggi – martedì #6ottobre 2020 – #La7 ha deciso, a scopo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 ottobre 2020) I telespettatori che alle 14.20 di oggi si sono sintonizzati su La7 per vedere “Tagadà” sono rimasti delusi. Il talk show condotto da Tiziana Panella non èin, al suo posto spazio all’ennesima riproposizione del film “Il Socio”. La puntata di oggi è dunque stata cancellata e il motivo è da ricercare nel protocollo anti-Covid. La notizia è stata comunicata ufficialmente dall’account twitter di La7: “Al fine di permettere i dovuti controlli sanitari oggi – martedì 6 ottobre 2020 – La7 ha deciso, a scopo precauzionale, di non mandare inil consueto appuntamento con Tagadà di Tiziana Panella.” Al fine di permettere i dovuti controlli sanitari oggi – martedì #6ottobre 2020 – #La7 ha deciso, a scopo ...

