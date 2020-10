Roma: Smalling è arrivato a Ciampino (Di martedì 6 ottobre 2020) ANSA, - FIUMICINO, 06 OTT - Chris Smalling è nella Capitale. Il volo privato, un Cessna, proveniente da Manchester, con a bordo il difensore giallorosso che torna a vestire la maglia della Roma, è ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 6 ottobre 2020) ANSA, - FIUMICINO, 06 OTT - Chrisè nella Capitale. Il volo privato, un Cessna, proveniente da Manchester, con a bordo il difensore giallorosso che torna a vestire la maglia della, è ...

