Rock in lutto, se ne va a 65 anni Eddie Van Halen (Di martedì 6 ottobre 2020) Se ne va un mito della musica. Eddie Van Halen, leggendario chitarrista e fondatore dei Van Halen, è morto dopo una lunga battaglia con un tumore alla gola, aveva 65 anni. Lo riporta il sito Tmz. Fonti del sito riferiscono che Van Halen si è spento al St. John's Hospital di Santa Monica Tuesday. Al suo fianco, la moglie Janie, il figlio Wolfgang, e Alex, suo fratello e batterista della band che portava il loro nome. Le condizioni del chitarrista si erano aggravate nelle ultime 72 ore e il tumore alla gola aveva colpito anche il cervello e altri organi. Co-fondatore dell'omonimo gruppo, Van Halen viene annoverato tra i più influenti, innovativi e talentuosi chitarristi del XX secolo, anche in virtù del perfezionamento della cosiddetta "tecnica ... Leggi su iltempo (Di martedì 6 ottobre 2020) Se ne va un mito della musica.Van, leggendario chitarrista e fondatore dei Van, è morto dopo una lunga battaglia con un tumore alla gola, aveva 65. Lo riporta il sito Tmz. Fonti del sito riferiscono che Vansi è spento al St. John's Hospital di Santa Monica Tuesday. Al suo fianco, la moglie Janie, il figlio Wolfgang, e Alex, suo fratello e batterista della band che portava il loro nome. Le condizioni del chitarrista si erano aggravate nelle ultime 72 ore e il tumore alla gola aveva colpito anche il cervello e altri organi. Co-fondatore dell'omonimo gruppo, Vanviene annoverato tra i più influenti, innovativi e talentuosi chitarristi del XX secolo, anche in virtù del perfezionamento della cosiddetta "tecnica ...

Shoken70588183 : RT @Puttini_Jhonny: Oggi non solo il mondo del rock ma il mondo della musica è in lutto Tutti noi abbiamo cantato e saltato almeno una volt… - Michelamedrial1 : RT @Puttini_Jhonny: Oggi non solo il mondo del rock ma il mondo della musica è in lutto Tutti noi abbiamo cantato e saltato almeno una volt… - blusewillis : RT @Puttini_Jhonny: Oggi non solo il mondo del rock ma il mondo della musica è in lutto Tutti noi abbiamo cantato e saltato almeno una volt… - RompiballeI : RT @Puttini_Jhonny: Oggi non solo il mondo del rock ma il mondo della musica è in lutto Tutti noi abbiamo cantato e saltato almeno una volt… - Labellapassante : RT @Puttini_Jhonny: Oggi non solo il mondo del rock ma il mondo della musica è in lutto Tutti noi abbiamo cantato e saltato almeno una volt… -