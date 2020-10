Rivende 100mila iPhone | iPad e Watch da riciclare | Apple gli fa causa

Leggi su wired

(Di martedì 6 ottobre 2020) foto: Getty ImageAlcuni dispositivi comedestinati a essere dismessi e smaltiti sono invece stati rivenduti su mercati paralleli senza rispondere ad adeguati standard di sicurezza. Con questa accusaha fattoai partner canadesi dell’azienda Geep, che si occupa del riciclo e del disassemblaggio dei dispositivi della Mela, chiedendo un risarcimento di oltre 22,7 milioni di dollari americani. Secondo quanto riportato da The Verge, si tratta all’incirca di 103.845 dispositivi che tra il 2015 e il 2017 sono stati rivenduti in canali di vendita non autorizzati anziché essere distrutti, come prevedevano gli accordi presi da Cupertino con l’azienda canadese. Nel complesso, quella cifra rappresenta circa il 18% ...