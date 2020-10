Resa dei conti a novembre

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 6 ottobre 2020) Tutto e subito. Spazzare via il vecchio per fare largo al nuovo Movimento 5 Stelle, quello lontano dal fondatore Davide Casaleggio. Sarebbe dovuto essere un percorso lungo, carico di riflessioni, di confronti, consultazioni online e in assemblea. Con traguardo finale a marzo. E invece la nuova organizzazione pentastellata sarà decretata nel giro di un mese. Dal 7 al 9saranno celebrati gli Stati generali, e questa sarà la tappa finale. I fatti delle ultime quarantotto ore hanno imposto un’accelerazione. Venti di scissione, soffiati da Alessandro Di Battista, e battaglie legali paventate da Davide Casaleggio hanno fatto precipitare gli eventi.Con ogni probabilità nella tre giorni di Congresso, che dovrebbe tenersi a Roma, sarà decisa la struttura da dare al Movimento 5 Stelle. Capo politico o gestione collegiale? Per ora si ...