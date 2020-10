Recovery Fund, Raggi: in Campidoglio struttura ad hoc per gestione procedure struttura (Di martedì 6 ottobre 2020) Roma – “Il Campidoglio si dotera’ di una struttura ad hoc che segue lo sviluppo del piano”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, in occasione della presentazione delle richieste della Capitale per accedere alle risorse del Recovery Fund. “Questa struttura lavorera’ alla velocizzazione delle procedure”, ha aggiunto. Leggi su romadailynews (Di martedì 6 ottobre 2020) Roma – “Ilsi dotera’ di unaad hoc che segue lo sviluppo del piano”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia, in occasione della presentazione delle richieste della Capitale per accedere alle risorse del. “Questalavorera’ alla velocizzazione delle”, ha aggiunto.

