PS5 supererà 7 | 5 milioni di unità vendute in meno di 5 mesi secondo Jim Ryan

Leggi su eurogamer

(Di martedì 6 ottobre 2020) Il presidente e CEO di PlayStation, Jim, prevede che le vendite di PS5 supereranno 7,5di unità indi 5dopo il lancio.Il dirigente lo ha affermato in una recente intervista con il sito web coreano Naver. Per quanto riguarda la domanda e il prossimo lotto di preordini,ha detto che si aspetta che PS5 venderà più unità nell'attuale anno fiscale (che dura fino al 31 marzo 2021) rispetto a PS4 nel suo primo anno fiscale. "I nuovi pre-order in Corea sono previsti per mercoledì 7 ottobre. Riteniamo che PS5 venderà di più nel suo primo anno fiscale di quanto abbia venduto nel primo anno fiscale PS4".Leggi altro...