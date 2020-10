Primo – Roma (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Primo Circonvallazione Gianicolense, 76 – 00152 Roma Tel. 06/58200126 Sito Internet: www.osteriaPrimo.com Tipologia: tradizionale con spunti creativi Prezzi: antipasti 9/19€, primi 11/16€, secondi 14/19€, dolci 7/8€ Giorno di chiusura: Domenica sera e Lunedì OFFERTAIngresso in guida per questa sedicente osteria, che in realtà presenta una proposta da ristorante vero e proprio. Ci troviamo sulla Circonvallazione Gianicolense, zona in cui non è facile trovare parcheggio e per questo va lodata la convenzione gratuita che i gestori hanno stipulato con il garage al civico 98. Lasciata la macchina, si viene accolti da un menù organizzato in modo originale, per tipologia di cottura e ingrediente, integrato da alcuni piatti del giorno scritti nelle lavagne collocate sulla colonna ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 7 ottobre 2020)Circonvallazione Gianicolense, 76 – 00152Tel. 06/58200126 Sito Internet: www.osteria.com Tipologia: tradizionale con spunti creativi Prezzi: antipasti 9/19€, primi 11/16€, secondi 14/19€, dolci 7/8€ Giorno di chiusura: Domenica sera e Lunedì OFFERTAIngresso in guida per questa sedicente osteria, che in realtà presenta una proposta da ristorante vero e proprio. Ci troviamo sulla Circonvallazione Gianicolense, zona in cui non è facile trovare parcheggio e per questo va lodata la convenzione gratuita che i gestori hanno stipulato con il garage al civico 98. Lasciata la macchina, si viene accolti da un menù organizzato in modo originale, per tipologia di cottura e ingrediente, integrato da alcuni piatti del giorno scritti nelle lavagne collocate sulla colonna ...

