Pazienti ematologici | l’AIL apre una scuola di formazione per volontari

ROMA (ITALPRESS) – L'emergenza sanitaria causata dal Covid 19 ha messo ancor di più in evidenza l'importanza del lavoro svolto dal Terzo Settore a favore di chi è in difficoltà e di chi soffre. L'Ail, Associazione italiana contro le leucemie, ha deciso di aprire la sua prima scuola di formazione per i volontari che ogni giorno si trovano a fianco dei Pazienti ematologici. L'iniziativa è stata presentata a Roma, a Palazzo Wedekind, dal presidente dell'associazione, Sergio Amadori, insieme al presidente della Pontificia Accademia delle Politiche Sociali, Stefano Zamagni, e al sottosegretario al Ministero del Lavoro, Stanislao Di Piazza. La scuola, che avrà il supporto non condizionante di Pfizer, ha l'obiettivo ...

Nuova cucina per le mamme dei bambini nel Reparto Ematoncologia Pediatrica dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”

La nuova cucina è stata approntata grazie al dono di S.A.R. il Principe Don Pedro di Borbone delle Due Sicilie, rispondendo alle esigenze delle famiglie.

