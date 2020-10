Obbligo di mascherina entra subito in vigore. Multe da 400 a 1.000 euro (Di martedì 6 ottobre 2020) Chi arriva da Gran Bretagna, Belgio Olanda e Repubblica Ceca dovrà fare il tampone. Sanzioni per i gestori dei locali che non fanno rispettare gli obblighi Leggi su corriere (Di martedì 6 ottobre 2020) Chi arriva da Gran Bretagna, Belgio Olanda e Repubblica Ceca dovrà fare il tampone. Sanzioni per i gestori dei locali che non fanno rispettare gli obblighi

HuffPostItalia : Matteo Bassetti: 'L'obbligo di mascherina all'aperto è sbagliato' - NicolaPorro : “Obbligo di girare mascherati all’aperto, esercito per i dissidenti, avvisaglie di isolamento totale, l’ennesima vi… - HuffPostItalia : Obbligo di mascherina all'aperto, Toti apre il fronte del No - Roky99760738 : RT @laura_ceruti: Si può dire che la mascherina all'aperto dove c'è distanza tra persone è una misura inutile che non porta alcun vantaggio… - infoitinterno : Covid. Stato di emergenza prorogato fino al 31 gennaio 2021. Obbligo di mascherina anche all'aperto e le Regioni po… -