Modena, ricoverata bimba di 8 anni in ospedale: si sospetta stupro. La bimba è in pronto soccorso, partite le indagini della procura Una bambina di 8 anni residente in provincia di Modena, è ...Una bambina di otto anni della provincia di Modena è stata ricoverata in ospedale con il sospetto che possa aver subito abusi e delle violenza sessuali che avrebbero provocato ripercussioni sia fisich ...