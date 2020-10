Mimmo Lucano: "Dl Salvini incostituzionali, ok superamento ma non basta" (Di martedì 6 ottobre 2020) Roma, 6 ott. (Adnkronos) - "I decreti Salvini erano anticostituzionali. Che siano stati superati è un passo avanti ma probabilmente non basta. Non riesco nemmeno a immagine come sia stato possibile concepire un progetto immigrazione basato su quelle norme Salviniane, a mio avviso disumane che non hanno niente a che vedere con i diritti delle persone e l'accoglienza diffusa". Così l'ex sindaco di Riace Mimmo Lucano commenta all'Adnkronos il nuovo decreto immigrazione e sicurezza che manda in soffitta i decreti varati dall'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini. "Non ho letto ancora il testo del nuovo decreto. Non so se sia una vera apertura, sicuramente oggi una sconfitta per chi volle norme disumane a danno dei più vulnerabili". "Da questo piccolo luogo che ... Leggi su iltempo (Di martedì 6 ottobre 2020) Roma, 6 ott. (Adnkronos) - "I decretierano anticostituzionali. Che siano stati superati è un passo avanti ma probabilmente non. Non riesco nemmeno a immagine come sia stato possibile concepire un progetto immigrazione basato su quelle normeane, a mio avviso disumane che non hanno niente a che vedere con i diritti delle persone e l'accoglienza diffusa". Così l'ex sindaco di Riacecommenta all'Adnkronos il nuovo decreto immigrazione e sicurezza che manda in soffitta i decreti varati dall'ex ministro dell'Interno Matteo. "Non ho letto ancora il testo del nuovo decreto. Non so se sia una vera apertura, sicuramente oggi una sconfitta per chi volle norme disumane a danno dei più vulnerabili". "Da questo piccolo luogo che ...

TV7Benevento : Mimmo Lucano: 'Dl Salvini incostituzionali, ok superamento ma non basta'... - pinoiaco : @Adnkronos Grande Mimmo Lucano - Franco32656300 : RT @Adnkronos: #MimmoLucano: '#DlSalvini incostituzionali, ok superamento ma non basta' - Adnkronos : #MimmoLucano: '#DlSalvini incostituzionali, ok superamento ma non basta' - MoltodafareP : Dopo la modificazione dei #DecretiSicurezza LA PROPAGANDA SU TGRAI3 CON UN BEL SERVIZIO SU MIMMO LUCANO -