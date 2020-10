Mille piccoli Mose per i territori fragili

Leggi su ecodibergamo

(Di martedì 6 ottobre 2020) Proprio mentre il maltempo travolge ponti e strade, una buona notizia merita di essere più enfatizzata di quanto non sia accaduto. È davvero un fatto epocale che ilper la prima volta nella storia abbia preservato Piazza San Marco dall’alta marea. Vero è che siamo solo agli inizi e che per inondazioni di minore consistenza ancora non si ricorrerà al sistema di protezione e che occorreranno mesi prima di avere in funzione del tutto il mastodontico apparato delle dighe mobili ai margini della laguna. Per ora, tocchiamo ferro, ma in questo disgraziato 2020 è pur sempre la seconda notizia buona, dopo l’inaugurazione lampo del nuovo Ponte di Genova, e meriterebbe di essere festeggiata con altrettanta convinzione. Quanto sia prezioso il patrimonio di Venezia per il mondo intero non c’è bisogno di spiegarlo. La ...