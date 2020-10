Maradona, tampone negativo dopo l’abbraccio con un suo giocatore positivo (Di martedì 6 ottobre 2020) Diego Armando Maradona, attuale allenatore del Gimnasia, aveva abbracciato un suo calciatore, risultato positivo, dopo una sostituzione Ai tempi del Covid, si sa, gesti che prima erano quotidiani e spontanei sono diventati fenomeni di trasmissione del virus. Diego Armando Maradona, attuale allenatore del Gimnasia La Plata ha corso in prima persona questo pericolo. L’ex campione del Napoli, infatti, in occasione dell’amichevole contro il san Lorenzo aveva accolto in panchina, in seguito ad una sostituzione il suo centravanti Leandro Contin. Ma una volta che il giocatore si è sottoposto al tampone ed è risultato negativo è scattato subito l’allarme per Maradona. Anche se il medico personale, Leopoldo ... Leggi su zon (Di martedì 6 ottobre 2020) Diego Armando, attuale allenatore del Gimnasia, aveva abbracciato un suo calciatore, risultatouna sostituzione Ai tempi del Covid, si sa, gesti che prima erano quotidiani e spontanei sono diventati fenomeni di trasmissione del virus. Diego Armando, attuale allenatore del Gimnasia La Plata ha corso in prima persona questo pericolo. L’ex campione del Napoli, infatti, in occasione dell’amichevole contro il san Lorenzo aveva accolto in panchina, in seguito ad una sostituzione il suo centravanti Leandro Contin. Ma una volta che ilsi è sottoposto aled è risultatoè scattato subito l’allarme per. Anche se il medico personale, Leopoldo ...

