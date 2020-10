Maltempo, trovato nono cadavere in spiagga nel ponente ligure (Di martedì 6 ottobre 2020) Un altro cadavere è stato trovato questo pomeriggio intorno alle 14 su una spiaggia di Sanremo. E' il nono recuperato da domenica nell'estremo ponente della Liguria dopo la devastante alluvione dello scorso fine settimana, che ha causato morti e dispersi soprattutto nel versante francese della Val Roia. Il ritrovamento è avvenuto nei pressi dello stabilimento Baia Greca, sul lungomare Italo Calvino, vicino all'ex stazione ferroviaria della città delle fiori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Guardia Costiera, che non hanno potuto ancora possibile stabilire il sesso della salma perché in cattivo stato di conservazione. Leggi su ilfogliettone (Di martedì 6 ottobre 2020) Un altroè statoquesto pomeriggio intorno alle 14 su una spiaggia di Sanremo. E' ilrecuperato da domenica nell'estremodella Liguria dopo la devastante alluvione dello scorso fine settimana, che ha causato morti e dispersi soprattutto nel versante francese della Val Roia. Il ritrovamento è avvenuto nei pressi dello stabilimento Baia Greca, sul lungomare Italo Calvino, vicino all'ex stazione ferroviaria della città delle fiori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Guardia Costiera, che non hanno potuto ancora possibile stabilire il sesso della salma perché in cattivo stato di conservazione.

