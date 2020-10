L’allarme dei sindacati sui trasporti | «A Napoli ogni mezzo pubblico è un potenziale focolaio» 

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 6 ottobre 2020) Sul Mattino la situazione dei mezzi pubblici in Campania. Il pericolo che si trasformino in vettori di contagio del virus è consistente. Troppi i viaggiatori, come gli assembramenti. In metro, soprattutto, si viaggia senza distanziamento, anche se i viaggiatori indossano le mascherine. Isono preoccupati e chiedono protocolli più stringenti. L’Anm si difende dicendo che la capienza dell’80% è rispettata e che i controlli sono effettuati regolarmente. Il sindacato Usb, però, lancia l’allarme attraverso Adolfo Vallini. «le persone viaggiano addossate le une alle altre e il macchinista non ha nessuna possibilità di controllare anche se, secondo le norme, in caso di affollamento dovrebbe fermare il treno alla stazione più vicina e chiederne lo svuotamento. Non c’è nessuno che sappia ...