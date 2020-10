In Francia i taxi volanti arrivano l’anno prossimo (Di martedì 6 ottobre 2020) In Francia i taxi volanti arrivano l’anno prossimo. Al via i test che prevedono l’impiego dell’aerotaxi Volocity della start-up Volocopter, in vista dei Giochi Olimpici del 2024 di Parigi. I taxi volanti cominceranno a decollare in Francia a partire dal mese di giugno 2021. I test di volo saranno effettuati presso l’aeroporto di Pontoise-Cormeilles-en-Vexin, a nord-ovest di Parigi, in vista dei Giochi Olimpici del 2024 che si terranno nel paese. L’avvio delle operazioni è stato annunciato da un comunicato di Paris Region, condiviso dall’operatore aeroportuale Groupe ADP e dall’Ente autonomo dei trasporti parigini, RATP. L’iniziativa, sostenuta dall’Agenzia ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 6 ottobre 2020) Inl’anno. Al via i test che prevedono l’impiego dell’aeroVolocity della start-up Volocopter, in vista dei Giochi Olimpici del 2024 di Parigi. Icominceranno a decollare ina partire dal mese di giugno 2021. I test di volo saranno effettuati presso l’aeroporto di Pontoise-Cormeilles-en-Vexin, a nord-ovest di Parigi, in vista dei Giochi Olimpici del 2024 che si terranno nel paese. L’avvio delle operazioni è stato annunciato da un comunicato di Paris Region, condiviso dall’operatore aeroportuale Groupe ADP e dall’Ente autonomo dei trasporti parigini, RATP. L’iniziativa, sostenuta dall’Agenzia ...

