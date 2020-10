Il pagellone del Calciomercato: Atalanta da grande, Torino in confusione (Di martedì 6 ottobre 2020) Tempo di pagellone al termine di una lunghissima sessione di Calciomercato: tra promossi e bocciati, analizziamo le manovre delle 20 protagoniste della Serie A. Atalanta 8.5 Una sola cessione di rilievo, quella di Castagne, a fronte di alcuni innesti fondamentali per ampliare le rotazioni. Da Romero a Depaoli, da Lammers a Miranchuk, tutti avranno le loro chance. E le casse continuano a sorridere con il clamoroso passaggio del baby Traore allo United. Da outsider a grande, la rotta è segnata. BENEVENTO 7 Look rifatto completamente in attacco con lo stuzzicante trio Lapadula-Caprari-Iago Falque. Con Dabo e Ionita c’è sostanza a centrocampo, Glik assicura leadership ed esperienza nel reparto arretrato. La più attiva e intraprendente tra le neopromosse. BOLOGNA 5.5 De Silvestri la sicurezza, ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 ottobre 2020) Tempo dial termine di una lunghissima sessione di: tra promossi e bocciati, analizziamo le manovre delle 20 protagoniste della Serie A.8.5 Una sola cessione di rilievo, quella di Castagne, a fronte di alcuni innesti fondamentali per ampliare le rotazioni. Da Romero a Depaoli, da Lammers a Miranchuk, tutti avranno le loro chance. E le casse continuano a sorridere con il clamoroso passaggio del baby Traore allo United. Da outsider a, la rotta è segnata. BENEVENTO 7 Look rifatto completamente in attacco con lo stuzzicante trio Lapadula-Caprari-Iago Falque. Con Dabo e Ionita c’è sostanza a centrocampo, Glik assicura leadership ed esperienza nel reparto arretrato. La più attiva e intraprendente tra le neopromosse. BOLOGNA 5.5 De Silvestri la sicurezza, ...

simonesalvador : Nel pagellone #Gazzetta al mercato di #SerieA, il #Torino prende 6.5. Lo stesso voto dell'Atalanta, mezzo voto in p… - FerraraLiberato : Il pagellone del mercato estivo: Oscar all'Inter @persemprena - infoitsport : Juventus, il pagellone del calciomercato: difficoltà e sorprese, il voto per Paratici - zazoomblog : Juventus il pagellone del calciomercato: difficoltà e sorprese il voto per Paratici - #Juventus #pagellone… - calciotoday_it : ?? Le PAGELLE del #calciomercato delle squadre di #SerieA della redazione di CalcioToday ?Siete d'accordo con le no… -

Ultime Notizie dalla rete : pagellone del Il pagellone del calciomercato: promosse solo le grandi squadre, male le altre Raffaele La Russa Il pagellone del Calciomercato: Atalanta da grande, Torino in confusione

Tempo di pagellone al termine di una lunghissima sessione di calciomercato ... E le casse continuano a sorridere con il clamoroso passaggio del baby Traore allo United. Da outsider a grande, la rotta ...

Da Icardi a Hakimi, il pagellone di calciomercato: 8 pieno per l’Inter! Conte non ha più alibi

E’ stata sicuramente una finestra di calciomercato inedita che passerà alla storia. L’emergenza sanitaria del coronavirus ha segnato in maniera inequivocabile i bilanci di tutte le squadre del mondo, ...

Tempo di pagellone al termine di una lunghissima sessione di calciomercato ... E le casse continuano a sorridere con il clamoroso passaggio del baby Traore allo United. Da outsider a grande, la rotta ...E’ stata sicuramente una finestra di calciomercato inedita che passerà alla storia. L’emergenza sanitaria del coronavirus ha segnato in maniera inequivocabile i bilanci di tutte le squadre del mondo, ...