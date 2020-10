I 9 colpi di mercato più costosi dell' estate 2020

theoleaoibraa : Juve, Atalanta, Inter, Napoli. Credo finirà cosi a meno di 1,2 colpi a gennaio che pero vedo come improbabili dato… - Dario81415894 : RT @DrinhoAle: Anche chi lo odia di più su questo social sa benissimo che lui con 15 milioni di budget gli ultimi giorni di mercato avrebbe… - Mediagol : VIDEO #SerieA, da #Inter e #Roma a #Juventus e #Napoli: ecco i colpi migliori dell’ultima sessione di mercato - StefaniaStefyss : RT @tuttosport: #Chiesa e non solo: tutti i colpi di #mercato più costosi ?? - Mediagol : VIDEO #SerieA, da #Inter e #Roma a #Juventus e Napoli: ecco i colpi migliori dell'ultima sessione di mercato -

Ultime Notizie dalla rete : colpi mercato

La Gazzetta dello Sport

Tre nuovi arrivi nelle ultime ore di mercato. È arrivato il sì per Andrea Magrini, che sarà l’alternativa che il Como cercava per il ruolo di esterno destro. Ma è arrivato anche un altro rinforzo per ...Il calciomercato si è appena concluso, ecco le più importanti trattative che non si sono concretizzate ROMA - Si è conclusa la sessione di calciomercato. E' stato un mercato caratterizzato da tantissi ...