De Luca | arriva il “coprifuoco”

(Di martedì 6 ottobre 2020) di Monica De Santis Detto fatto. Il governatore della Campania Vincenzo De, forse anticipando di qualche giorno il Governo, ha emanato una nuova ordinanza che impone restrizioni per bar, ristoranti, pub, e pizzerie, etc. Un’ordinanza che in molti si aspettavano e che in tanti contestano e trovano ingiusta perchè va nuovamente a colpire un settore già fortemente colpito durante il periodo del lockdown. L’ordinanza, firma nella mattina di ieri da Deè entrata in vigore già da ieri sera, ed avrà valore fino al prossimo 20 ottobre. Una decisione necessaria fanno sapere visto l’aumento dei casi di contagio, soprattutto nella nostra regione. Una decisione, quella del governatore, che pare voglia adottare anche il Governo per il resto dell’Italia, con un decreto che dovrebbe essere emanato ...