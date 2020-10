Covid: Mattarella, ora sforzo comune e condiviso (Di martedì 6 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 06 OTT - "La pandemia globale sta comportando costi elevatissimi per le nostre società ed è necessario uno sforzo comune e un impegno convergente da parte delle istituzioni, delle ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 6 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 06 OTT - "La pandemia globale sta comportando costi elevatissimi per le nostre società ed è necessario unoe un impegno convergente da parte delle istituzioni, delle ...

fattoquotidiano : Covid, Mattarella: “Non posso tacere la preoccupazione per l’aumento del ritmo dei contagi e per le vittime” - anonimonapolet6 : Mattarella,Covid,c'è bisogno della massima attenzione in ogni angolo del Paese. Porti compresi? - iconanews : Covid: Mattarella, ora sforzo comune e condiviso - brischi79 : @blaineilmono @Danilo_Sant65 Guardi, di sicuro Merkel, Macron, Conte, Mattarella il covid non li fan crepare e non… - fisco24_info : Mattarella: ripartenza decisiva per il nostro sistema Paese: Il rilancio dell'economia italiana nel mondo post Covi… -