**Comunali: Salvini, 'in Lombardia dati su cui riflettere'** (Di martedì 6 ottobre 2020) Cremona, 6 ott. (Adnkronos) - Dai ballottaggi è emerso un "ottimo risultato in Calabria, in Lombardia non è andata come si aspettava. Mi dispiace per Lecco. Sono stra-felice per Viadana, per Voghera. Sono dati su cui riflettere, però abbiamo vinto in Comuni in cui non amministravamo". Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, a Cremona. "A Lecco c'era il centrosinistra, viene confermato il centrosinistra. Spiace perché perdere per 31 a un ballottaggio non è il massimo della vita", sottolinea. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 ottobre 2020) Cremona, 6 ott. (Adnkronos) - Dai ballottaggi è emerso un "ottimo risultato in Calabria, innon è andata come si aspettava. Mi dispiace per Lecco. Sono stra-felice per Viadana, per Voghera. Sonosu cui, però abbiamo vinto in Comuni in cui non amministravamo". Lo dice il leader della Lega, Matteo, a Cremona. "A Lecco c'era il centrosinistra, viene confermato il centrosinistra. Spiace perché perdere per 31 a un ballottaggio non è il massimo della vita", sottolinea.

