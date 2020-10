Che noia la gente perfetta! (Di martedì 6 ottobre 2020) La gente perfetta mi annoia! Io stessa ho provato, nei miei confronti, quel senso di pesantezza tutte le volte che ho nascosto i miei sbagli e represso i miei istinti, presentandomi al mondo come una creatura bella e impeccabile in grado di scindere le cose giuste da quelle sbagliate. Ma così facendo ho commesso un errore, il più grande, quello di non mostrare le mie fragilità e tutte quelle imperfezioni che oggi mi rendono orgogliosa di chi sono: il mio vero non plus ultra. Quindi non mi interessa perdere il mio tempo con chi non sbaglia mai, non ho più voglia di ascoltare discorsi finti e ingessati sull’importanza di sapersi comportare in ogni occasione o di saper scegliere sempre la cosa giusta da fare, il percorso lavorativo da intraprendere, una nuova storia d’amore e persino un acquisto per la casa. Sapete ... Leggi su dilei (Di martedì 6 ottobre 2020) Laperfetta mi an! Io stessa ho provato, nei miei confronti, quel senso di pesantezza tutte le volte che ho nascosto i miei sbagli e represso i miei istinti, presentandomi al mondo come una creatura bella e impeccabile in grado di scindere le cose giuste da quelle sbagliate. Ma così facendo ho commesso un errore, il più grande, quello di non mostrare le mie fragilità e tutte quelle imperfezioni che oggi mi rendono orgogliosa di chi sono: il mio vero non plus ultra. Quindi non mi interessa perdere il mio tempo con chi non sbaglia mai, non ho più voglia di ascoltare discorsi finti e ingessati sull’importanza di sapersi comportare in ogni occasione o di saper scegliere sempre la cosa giusta da fare, il percorso lavorativo da intraprendere, una nuova storia d’amore e persino un acquisto per la casa. Sapete ...

Ultime Notizie dalla rete : Che noia Che noia la gente perfetta. Elogio all’imperfezione DiLei I bambini e il tempo vuoto

I bambini e le bambine, nel tempo del coronavirus ma anche prima, hanno sempre meno a disposizione cortili, piazze, giardini. Hanno anche pochissimo tempo per loro, quello libero da attività e dalla p ...

