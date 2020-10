Calciomercato Serie B | riepilogo dei colpi più importanti

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 6 ottobre 2020) Ieri sera alle 20 si è chiuso ufficialmente il. Per laB, molto attive alcune neopromosse dalla Lega Pro e retrocesse dallaA. Per le altre pochi acquisti mirati e rose confermate rispetto allo scorso anno anche a causa del Covid-19 che ha messo in difficoltà molte società dal punto di vista economico. Ecco i principali acquisti per quanto riguarda ilB. Jeremy Menez alla reggina, tra i principalideldiB – photo © LaPresse Molto attive le neopromosse Tra le squadre più attive di questoestivo diB ci sono le due neopromosse Monza e Reggina. Il Monza della famiglia Berlusconi ha ...