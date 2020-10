Bordoni: fare tamponi drive-in in Centro Carni è assurdità (Di martedì 6 ottobre 2020) Roma – Cosi’ in un comunicato il consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier Davide Bordoni: “drive-in Covid al Centro Carni di Roma, nel V Municipio. L’insostenibile leggerezza di fare i test Covid presso un Centro produttivo di lavorazione e macellazione della carne ci sembra una scelta assolutamente inidonea con livelli e standard di sicurezza igienico-sanitari che la situazione imporrebbe.” “Presentero’ un’interrogazione urgente per verificare la sostenibilita’ di questa condizione che genera perplessita’ e preoccupazione nei lavoratori del Centro limitati anche nello svolgimento delle proprie mansioni. La fila dei veicoli per effettuare il tampone arriva ormai fino a via Collatina e i camion per ... Leggi su romadailynews (Di martedì 6 ottobre 2020) Roma – Cosi’ in un comunicato il consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier Davide: “-in Covid aldi Roma, nel V Municipio. L’insostenibile leggerezza dii test Covid presso unproduttivo di lavorazione e macellazione della carne ci sembra una scelta assolutamente inidonea con livelli e standard di sicurezza igienico-sanitari che la situazione imporrebbe.” “Presentero’ un’interrogazione urgente per verificare la sostenibilita’ di questa condizione che genera perplessita’ e preoccupazione nei lavoratori dellimitati anche nello svolgimento delle proprie mansioni. La fila dei veicoli per effettuare il tampone arriva ormai fino a via Collatina e i camion per ...

LuciaMosca1 : (Coronavirus, Davide Bordoni (Lega): 'Assurdo fare i tamponi presso il Centro Carni di Roma') Segui su: La Notizia… - Agenpress : Coronavirus. Bordoni (Lega). Assurdo fare i tamponi presso il Centro Carni di Roma - massimochiappa2 : @Desmondo90 @bordoni_russia Sembrerebbe ormai, in effetti che il filorusso sia Atambayev che è stato recentemente l… - AlessioDellaPo3 : @IGaliziano @bordoni_russia Io faccio ciò che mi piace fare e tu non potresti o oseresti, fare, come tutti i parass… - IGaliziano : @AlessioDellaPo3 @bordoni_russia Caro ragazzo di campagna...storia e storiografia non sono per lei...non si umili u… -

Ultime Notizie dalla rete : Bordoni fare Bordoni: fare tamponi drive-in in Centro Carni è assurdità RomaDailyNews Mi indigno, quindi sono (sui social media)

“Vergogna!”: anche la politica ticinese ricorre all’indignazione via social, invitando i propri follower a insultare gli altri. Ne parliamo con Matteo Bordone ...

Bordoni: delibera su Tari contraddice promesse Raggi

Roma - Questa la nota del consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier Davide Bordon: "Ama, da tre anni senza un bilancio approvato e senza un piano ...

“Vergogna!”: anche la politica ticinese ricorre all’indignazione via social, invitando i propri follower a insultare gli altri. Ne parliamo con Matteo Bordone ...Roma - Questa la nota del consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier Davide Bordon: "Ama, da tre anni senza un bilancio approvato e senza un piano ...