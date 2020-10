Bimbe sadomaso e conigli sgozzati Bufera su mostra patrocinata dal Comune di Cremona

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 6 ottobre 2020), 6 ott –lolitesche dipinte nell’atto di sgozzareo sedute mentre accolgono un trenino-giocattolo in mezzo alle gambe divaricate, strani omini delle caramelle con la faccia da teschio che offrono lecca lecca a ingenue ragazzine, piccole ritratte in pose da dominatrici mentre sottomettono un pinocchio con frustino e guinzaglio. Il tutto rappresentato in un’atmosfera surreale, onirica e zuccherosa che rimanda all’infanzia. E’per Affiche, ladelle opere dell’illustratrice Nicoletta Ceccoli che si estende per 20 Km con 40 opere esposte negli spazi riservati alle affissioni pubbliche nelle vie cittadine. C’è lo zampino di una organizzazione no-profit, ovviamente, la Tapirulan, che ha realizzato ...