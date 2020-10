Assegno unico per i figli: i fondi a rischio? (Di martedì 6 ottobre 2020) Il Messaggero spiega che c’è il rischio che l’Assegno unico per i figli venga collegato alla legge delega per la riforma fiscale e non più alla manovra. Tutto dipende dal via libera ai fondi per la decontribuzione per i lavoratori del Sud. Se non arriva l’ok dall’Unione Europea andranno reperiti in casa utilizzando quelli adesso previsti per l’Assegno unico: Una prima scelta, almeno stando alle indicazioni della Nota di aggiornamento del Def (Nadef), approvata ieri sera dal consiglio dei ministri, dovrà essere fatta tra l’Assegno unico per i figli e la decontribuzione al 30% per i lavoratori impiegati nelle imprese del Sud Italia. La prima misura, che dovrebbe ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 6 ottobre 2020) Il Messaggero spiega che c’è ilche l’per ivenga collegato alla legge delega per la riforma fiscale e non più alla manovra. Tutto dipende dal via libera aiper la decontribuzione per i lavoratori del Sud. Se non arriva l’ok dall’Unione Europea andranno reperiti in casa utilizzando quelli adesso previsti per l’: Una prima scelta, almeno stando alle indicazioni della Nota di aggiornamento del Def (Nadef), approvata ieri sera dal consiglio dei ministri, dovrà essere fatta tra l’per ie la decontribuzione al 30% per i lavoratori impiegati nelle imprese del Sud Italia. La prima misura, che dovrebbe ...

Da quando esiste lo Stato unitario il punto più alto del debito pubblico è stato raggiunto alla fine della Grande guerra, dopo un colossale sforzo bellico e nel pieno di una pandemia - la febbre spagn ...

