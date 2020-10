Alessandra Mussolini in lacrime a “Storie Italiane”

carlosetsept1 : RT @DaliaDaliaanfo: Alessandra Mussolini cade a ballando con le stelle, colpendo con il volto il pavimento. Faccetta nera. Si scherza eh… - repubblica : Alessandra Mussolini si è fatta male durante le prove di 'Ballando con le stelle' [aggiornamento delle 13:12] - PDUmorista : BALLANDO CON LE STELLE Durante le prove Alessandra Mussolini cade picchiando la faccia sul pavimento.… - Bruce0770 : RT @confundustria: Alessandra Mussolini mentre faceva le prove per #BallandoConLeStelle con il suo compagno, che la stava facendo volteggia… - ienablinski : RT @DaliaDaliaanfo: Alessandra Mussolini cade a ballando con le stelle, colpendo con il volto il pavimento. Faccetta nera. Si scherza eh… -

Ultime Notizie dalla rete : Alessandra Mussolini

L'HuffPost

Ballando Con Le Stelle, Alessandra Mussolini vittima di uno spiacevole incidente durante le prove: trasporta in ospedale, ecco come sta Alessandra Mussolini incidente a Ballando Con Le Stelle Durante ...La concorrente del programma di Milly Carlucci è intervenuta su Rai1, nel corso di «Storie Italiane»: «Non so se riuscirò ad allenarmi per la prossima puntata» ...